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Балтийский флот получит новый корабль с «Калибрами»

«Известия»: МРК «Наро-Фоминск» с ракетами «Калибр» войдет в состав флота до конца года
МРК проекта 21631 «Буян-М»

МРК проекта 21631 «Буян-М». Фото: пресс-служба Минобороны РФ

До конца года в состав Балтийского флота Военно-морского флота (ВМФ) России войдет новый корабль с крылатыми ракетами «Калибр». Соединение усилят малым ракетным кораблем (МРК) «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Источники отметили, что решение о принятии МРК «Наро-Фоминск» в состав Балтийского флота уже принято. Для корабля подготовили инфраструктуру на базе в Балтийске и сформировали экипаж. «Наро-Фоминск», который находится на верфи в Зеленодольске, могут передать флоту осенью.

Корабль проекта «Буян-М» получил установку вертикального пуска на восемь крылатых ракет. МРК может нести противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» и крылатые ракеты «Калибр». Также для кораблей проектов «Каракурт» и «Буян-М» разрабатывают облегченную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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24 декабря

Ранее польское издание Defence24 рассказало о беззащитности МРК проекта «Буян-М». Носители «Калибров» не имеют эффективной системы противовоздушной обороны, что делает их беззащитными перед ударами вероятного противника.

В декабре стало известно, что российский фрегат «Адмирал Чабаненко» сможет нести 32 ракеты «Калибр», «Оникс» или «Циркон» в двух пусковых установках. Также корабль получит зенитные комплексы «Панцирь-М».

В октябре журнал The National Interest оценил вооружение российских МРК проекта «Каракурт». В публикации отмечают, что универсальный корабельный стрелковый комплекс МРК сможет нести гиперзвуковые ракеты.

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Даниил Иринин
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