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Фрегат «Адмирал Чабаненко» получит 32 ракеты

Российский фрегат «Адмирал Чабаненко» сможет нести 32 ракеты в двух пусковых установках

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российский фрегат «Адмирал Чабаненко» получит 32 ракеты в двух пусковых установках. Корабль сможет нести ракеты Х-35, «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

«Фрегат "Адмирал Чабаненко" получит усиленное ракетное вооружение — вместо двух счетверенных пусковых установок "Уран", как на "Шапошникове", на корабле установят четыре таких установки — всего на 16 крылатых ракет Х-35. Кроме того, фрегат получит универсальную пусковую установку вертикального пуска на 16 крылатых ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Всего "Чабаненко" сможет нести 32 крылатых ракеты», — отметил собеседник агентства.

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Также источник сообщил, что корабль получит зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) «Панцирь-М», которыми заменят комплексы «Кортик».

Ранее источники газеты «Известия» сообщили, что Военно-морской флот России получит фрегат «Адмирал Чабаненко» в 2023 году. Сейчас завершается ремонт корпуса корабля.

24 декабря президент России Владимир Путин сообщил о залповом пуске гиперзвуковых ракет «Циркон». Он отметил, что испытания прошли успешно.

В ноябре капитан Военно-морских сил США в отставке Джерри Хендрикс рассказал об уязвимости американских кораблей. Он отметил, что современные ракеты мешают применять самолеты Boeing F/A-18 с борта авианосцев.

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Даниил Иринин
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