В России провели залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон»

В России состоялся залповый пуск гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом сообщил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Сегодня ночью, точнее под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы "Циркон". Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», — отметил Владимир Путин.

Ранее стало известно, что поставки ракет «Циркон» начнутся в 2022 году. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в ходе выступления на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства 21 декабря.

16 декабря фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» из Белого моря поразил цель в Архангельской области с помощью ракеты «Циркон». Пуск произвели в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового оружия.

