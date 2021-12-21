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В России раскрыли сроки серийных поставок «Циркона»

Министр обороны Шойгу: серийные поставки ракеты «Циркон» начнутся в 2022 году

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл сроки серийных поставок крылатой ракеты «Циркон» в войска. В ходе выступления на расширенном заседании коллегии оборонного ведомства он отметил, что поставки боеприпаса начнутся в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". Со следующего года начнутся ее серийные поставки», — отметил Шойгу.

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Также министр отметил, что более 258 миллиардов рублей направят на поставку высокоточных средств поражения. По его словам, к 2026 году число крылатых ракет разных типов увеличится в два раза, а количество носителей высокоточного оружия большой дальности возрастет на 30 процентов.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» произвел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в рамках испытаний. Боеприпас поразил цель на полигоне Чижа в Архангельской области.

В ноябре источник ТАСС в Минобороны сообщил о начале производства ракет «Циркон». Он отметил, что боеприпасы изготавливают на Реутовском НПО машиностроения.

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Даниил Иринин
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