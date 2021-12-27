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ВМФ получит модернизированный мини-крейсер до конца 2023 года

«Известия»: ВМФ получит мини-крейсер-носитель гиперзвуковых «Цирконов» до конца 2023 года

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Военно-морской флот России (ВМФ) до конца 2023 года получит модернизированный мини-крейсер «Адмирал Чабаненко», который станет носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом пишет агентство «Известия».

Как сообщили источники издания в оборонном ведомстве, план модернизации уникального корабля Северного флота уже согласован. Сейчас завершается ремонт корпуса судна.

С начала 1990 годов «Адмирал Чабаненко» был один из самых мощных представителей российского ВМФ. После модернизации судно, которое изначально строилось как большой противолодочный корабль (БПК), сменит статус и станет фрегатом. Однако отмечается, что фактически с учетом больших габаритов (7,7 тысяч тонн водоизмещения) и набора вооружения он сможет полноценно выполнять функции крейсера.

После модернизации «Адмирал Чабаненко» также получит обширный арсенал. Он станет одним из штатных носителей гиперзвуковой ракеты «Циркон», испытания которой близятся к завершению. Кроме того, он будет нести крылатые ракеты «Калибр» и Х-35, а также уникальные ракеты-торпеды «Ответ». Таким образом «Адмирал Чабаненко» сможет работать по любым типам целей — надводным, подводным, наземным и воздушным.

Ране сообщалось, что в России начнут строительство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А («Борей-А»). Они будут заложены на предприятии «Севмаш» в 2023 году. Атомоходы будут построены в рамках госпрограммы вооружения, действующей до 2027 года. Они будут 11-й и 12-й по счету подлодками класса «Борей».

Марина Совина
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