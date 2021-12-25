Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России начнут строительство ракетоносцев «Борей-А»

Два ракетных подводных крейсера «Борей-А» будут заложены на «Севмаше» в 2023 году

Фото: Wikipedia

В России два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») будут заложены на предприятии «Севмаш» в 2023 году, сообщил ТАСС источник оборонно-промышленном комплексе.

«В следующем году ожидаем подписание контракта на строительство еще одной пары стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А"», — заявил источник, отметив, что атомоходы будут построены в рамках госпрограммы вооружения, действующей до 2027 года.

Они будут 11-й и 12-й по счету подлодками класса «Борей».

Ранее генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит заявил, что необходимость избегания удорожания жизненного цикла субмарин можно считать главной мировой тенденцией последних десятилетий в соответствующей отрасли.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Киев назвал условие для признания решений России и Запада по Украине
Российские «Орионы» более 40 раз вылетели для ударов по террористам в Сирии
Блогер похудел на 64 килограмма из-за издевательств девушек и показал результат
Иран раскрыл планы по обогащению урана
В России начнут строительство ракетоносцев «Борей-А»
Россияне назвали главных музыкантов 2021 года
В России допустили введение ПДД для электросамокатов к лету 2022 года
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за снегопада
В России разработали заряжающийся от линии электропередач дрон
Полицейские убили подростка в примерочной магазина и безоружного мужчину
Германии предсказали раскол правящей коалиции из-за «Северного потока-2»
Раскрыты два необычных симптома омикрон-штамма COVID-19 у привитых
На Украине предрекли «большую сделку» России с США и отмену Третьей мировой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter