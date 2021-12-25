В России начнут строительство ракетоносцев «Борей-А»

В России два ракетных подводных крейсера стратегического назначения проекта 955А («Борей-А») будут заложены на предприятии «Севмаш» в 2023 году, сообщил ТАСС источник оборонно-промышленном комплексе.

«В следующем году ожидаем подписание контракта на строительство еще одной пары стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А"», — заявил источник, отметив, что атомоходы будут построены в рамках госпрограммы вооружения, действующей до 2027 года.

Они будут 11-й и 12-й по счету подлодками класса «Борей».

Ранее генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит заявил, что необходимость избегания удорожания жизненного цикла субмарин можно считать главной мировой тенденцией последних десятилетий в соответствующей отрасли.