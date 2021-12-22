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В России рассказали об удорожании атомных подлодок

ЦКБ МТ «Рубин»: рост стоимости подлодок ведет к сокращению их численности

Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

Необходимость избегания удорожания жизненного цикла субмарин можно считать главной мировой тенденцией последних десятилетий в соответствующей отрасли, рассказал «Российской газете» генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» Игорь Вильнит.

«Рост стоимости подводных лодок ведет к сокращению их численности, что в свою очередь приводит к стремлению расширить их функциональность, то есть опять увеличить стоимость», — отметил руководитель.

По его словам, нахождение разумного баланса между стремлением повышать характеристики, возможностями промышленности и необходимостью укладываться в бюджетные ограничения является, пожалуй, самой сложной задачей при проектировании кораблей нового поколения.

Также Вильнит в интервью, посвященном вхождению в состав Военно-морского флота (ВМФ) России первой серийной атомной подлодки проекта 885М («Ясень-М») «Новосибирск» и первого серийного атомного стратегического подводного крейсера проекта 955А («Борей-А») «Князь Олег», рассказал, что дальнейшую судьбу тяжелого атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения ТК-208 «Дмитрий Донской» проекта 941 («Акула») будет определять флот.

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Иван Потапов
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