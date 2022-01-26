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В Польше рассказали о беспомощности российских «Буянов» в море

Defence24: российские корабли «Буян-М» оказываются беспомощными в открытом море

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Малые ракетные корабли проекта 21631 «Буян-М», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», не имеют мощной системы противовоздушной обороны (ПВО), потому оказываются беззащитными в открытом море перед ударом вероятного противника, рассказывает на портале Defence24 польский военный обозреватель Максимилиан Дура.

Таким образом эксперт прокомментировал недавний выход в море кораблей Балтийского флота России. По его мнению, данные действия российской стороны не представляют угрозы судоходству в Балтийском море.

Так, Дура отметил, что корабли проекта 21631 «Буян-М» могут эффективно действовать, лишь находясь в Балтийске под прикрытием сухопутной системы ПВО. «В море же эти корветы практически беспомощны против воздушного нападения», — написал автор.

Специалист напомнил, что после приобретения Польшей ракет Naval Strike Missile (NSM) подобные действия российских надводных кораблей, не оснащенных мощной системой ПВО, потеряли большой смысл. «Именно поэтому действия создаваемых в настоящее время надводных групп следует считать типичной пропагандистской деятельностью», — уверен Дура.

По его мнению, в совместных российско-китайских учениях «Мирное море — 2022», состоявшихся недавно в Аравийском море, Москва, в отличие от Пекина, продемонстрировала корабли, использующие технологии времен холодной войны. «По количеству стволов и антенн русские, несомненно, имели преимущество, но на самом деле эти учения были демонстрацией того, насколько технологически русский флот отстал от китайского», — написал автор.

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В феврале 2019 года военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что противокорабельные ракеты NSM производства норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, стоящие на вооружении морской ракетной части ВМС Польши, способны поразить объекты Балтийского флота.

Ранее в том же месяце того же года военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что NSM не способны помешать российским маршрутам на Балтике.

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Иван Потапов
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