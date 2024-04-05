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12:39, 5 апреля 2024Наука и техника

Назван главный дальнобойный дрон России в зоне спецоперации

Военный эксперт Дандыкин назвал «Герань-2» основным дальнобойным дроном России

Фото: Fars Media Corporation / Wikimedia

Основной дальнобойный беспилотник Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — это «Герань-2», сообщил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях российских дронов он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«У нас помимо дронов, которые всем известны как дрон-камикадзе "Ланцет", есть разведывательный дрон "Орион", есть "Иноходец", который может выполнять функции и разведывательные, и ударные. Ну и ждем самый большой наш ударный дрон "Охотник". Он будет работать в паре с истребителем пятого поколения Су-57. Это очень серьезная машина, несет несколько тонн нагрузки ракетной, бомбовой. Он уже проходит испытания, и я думаю, что в скором времени появится», — перечислил Дандыкин.

По словам военного эксперта, особой необходимости в дальнобойных дронах у России пока нет.

«Потому как у нас есть другие возможности нанесения более дешевых ударов. Это и планирующие бомбы, и ФАБ-500. Все-таки дальние дроны достаточно дорогие. В основном мы используем их для разведывательных целей», — добавил он.

Основной дальний ударный дрон — это «Герань-2». Он может лететь несколько сотен километров и долетать до Западной Украины

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса
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По ее словам, дальность полета FPV-дронов зависит от ряда факторов, в частности погодных условий, использования противником систем радиоэлектронной борьбы и шумовой обстановки.

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