Дальность полета российских FPV-дронов увеличили

НПО «Кайсант»: дальность полета FPV-дронов увеличена до 130 километров

Использование системы помехозащищенной связи производства предприятия «Гермес» позволило увеличить дальность полета российских FPV-дронов до 100-130 километров. Об этом со ссылкой на директора по развитию Научно-промышленного объединения (НПО) «Кайсант» Алену Баландину сообщает РИА Новости.

Предприятие «Гермес» является обособленным подразделением НПО «Кайсант» и специализируется на разработках помехозащищенных систем связи для беспилотников.

В идеальных условиях FPV-дроны с системами связи от «Гермеса» могут летать на расстояние 130 километров, тогда как ранее этот показатель для большинства дронов не превышал 70 километров. «Однако при максимально неблагоприятной обстановке мы можем гарантировать указанное расстояние в 100 километров», — уточнила Баландина.

По ее словам, дальность полета FPV-дронов зависит от ряда факторов, в частности погодных условий, использования противником систем радиоэлектронной борьбы и шумовой обстановки.

В марте Баландина заявила, что НПО «Кайсант» создало станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники. Речь идет о подавителе FPV-дронов купольного типа К-1000, который можно устанавливать на автомобили, танки, БМП.