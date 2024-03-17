В России создали станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники

НПО «Кайсант» создало станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники

Научно-промышленное объединение «Кайсант» создало станцию подавления FPV-дронов для защиты бронетехники, сообщила РИА Новости директор по развитию предприятия Алена Баландина. Речь идет про подавитель FPV-дронов купольного типа К-1000, который можно устанавливать на автомобили, танки, БМП.

«Данная система РЭБ выполнена в форм-факторе чемоданчика и весит всего два килограмма, поэтому ее очень удобно устанавливать и переносить», — рассказала Баландина. По ее словам, данная система «гасит» беспилотники противника в двух диапазонах, в которых летают FPV-дроны — 800 и 900 мегагерц.

Баландина добавила, что «Кайсант» уже начал производство систем РЭБ, первый заказ поступил от правительства Москвы.

Система К-1000 была представлена в середине марта на выставке «Робототехника и искусственный интеллект» в Москве.