Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:28, 13 марта 2024Наука и техника

В России представили портативный глушитель FPV-дронов

НПО «Кайсант» представило новый портативный глушитель FPV-дронов К-1000

Фото: НПО «Кайсант»

Новый портативный глушитель FPV-дронов (first-person view — «вид от первого лица») купольного типа К-1000 впервые представили на выставке «Робототехника и искусственный интеллект» в Москве. Об этом в компании-разработчике НПО «Кайсант» сообщили ТАСС.

«Глушилка направлена именно на подавление FPV-дронов, которые сейчас являются самыми распространенными среди используемых аппаратов. Ее вес всего два килограмма. Может устанавливаться как в опорных пунктах, так и на автомобилях. Изделие уже успешно применяется в зоне спецоперации», — сообщили в НПО.

В организации подчеркнули, что в ходе специальной военной операции противник начал использовать FPV-дроны не только для нанесения ударов, но и для разведки. Малоразмерные дроны весом около 80 граммов могут выполнять разведывательные задачи в составе роя. За ними могут лететь аппараты большего размера со взрывчаткой.

Материалы по теме:
Невидимый удар. Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
Невидимый удар.Как новое оружие России выводит из строя вражеские дроны, самолеты и радары?
24 ноября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Ранее в марте технический специалист компании ЭЛИАРС сообщил, что российские антидроновые ружья научились подавлять украинские беспилотники класса «Баба-яга» благодаря использованию спиральных антенн, создающих облако помех.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал возможность ввода войск НАТО на Украину

      Тутберидзе потребовала извинений от Тарасовой за клевету о допинге Валиевой

      Молдавский регион захотел получать газ напрямую от «Газпрома»

      Польские наемники согласились вступить в фиктивную ЧВК Порошенко

      В России представили портативный глушитель FPV-дронов

      Рэперша Карди Би снялась обнаженной для обложки сингла

      Комитет Рады спустя час отменил заседание по законопроекту о мобилизации

      Врач перечислил признаки крайне опасной боли в горле

      Пожар на рязанском нефтезаводе после атаки беспилотника ликвидировали

      Путин высказался о «набивающих брюхо человеческой плотью» западных элитах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше