Российские антидроновые ружья научились подавлять украинскую «Бабу-Ягу»

Российские антидроновые ружья научились подавлять беспилотники «Баба-Яга»

Российские антидроновые ружья научились подавлять украинские беспилотники класса «Баба-Яга». Об этом со ссылкой на технического специалиста компании ЭЛИАРС сообщает ТАСС.

По его словам, подавление украинских дронов стало возможным благодаря использованию спиральных антенн, которые создают облако помех, воздействующее на беспилотник под разными углами.

Специалист рассказал, что при подлете дрона на него направляется ружье, в результате чего беспилотник пролетает мимо цели, постепенно расходуя свою энергию.

В феврале министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что Вооруженные силы Украины в Крынках впервые применили снабжение войск большими дронами — октокоптерами типа «Баба-Яга».