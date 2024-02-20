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21:08, 20 февраля 2024Наука и техника

Шойгу заявил о первом применении ВСУ дронов «Баба-Яга»

Шойгу: ВСУ в Крынках впервые применили дроны «Баба-Яга» для снабжения
Сергей Шойгу и Владимир Путин

Сергей Шойгу и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Крынках впервые применили снабжение войск большими дронами — октокоптерами типа «Баба-Яга». Об этом министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, передает ТАСС.

По словам министра, выдавливание украинских войск из Крынок было непростым, «потому что с правого берега шли постоянные обстрелы, работала очень активно артиллерия, очень активно работали и FPV-дроны и беспилотники».

«Пожалуй, впервые мы здесь увидели и доставку боеприпасов не только лодками   и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов   но и большими (…) октокоптерами, кто-то их называет "Баба-Яга", по-разному», — заявил Шойгу.

Ранее сообщалось, что редкие образцы дронов ВСУ и навесного оборудования для беспилотных летательных аппаратов были захвачены российскими военными. Известно, в частности, что специалистам передали устройство для сброса снарядов с БПЛА, которое получило четыре слота для боеприпасов. Это делает дрон многоразовым.

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      Марина Совина
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