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10:57, 13 февраля 2024Наука и техника

Российские специалисты захватили редкие дроны ВСУ

Российские специалисты захватили редкие дроны и навесное оборудование БПЛА ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Редкие образцы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и навесного оборудования для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были захвачены российскими военными. Об этом сообщил специалист по борьбе с БПЛА в беседе с РИА Новости.

«В наше распоряжение попали несколько образцов БПЛА противника. Некоторые из них можно назвать редкими экземплярами, это так называемые дроны-камикадзе», — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что специалистам передали устройство для сброса снарядов с БПЛА, которое получило четыре слота для боеприпасов. Это делает дрон многоразовым.

Отмечается, что специалисты изучают характеристики беспилотников противника, чтобы выработать более эффективные методы противодействия. Образцы дронов с новым навесным оборудованием передали бойцы 1430-го гвардейского мотострелкового полка на Запорожском направлении.

В августе стало известно, что российские военные, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, начали получать доработанные на заводах боеприпасы для сброса с коммерческих коптеров.

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      Даниил Иринин
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