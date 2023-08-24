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00:30, 24 августа 2023Наука и техника

Российские военные начали получать заводские боеприпасы для коптеров

Российские военные начали получать заводские боеприпасы для сброса с коптеров

Фото: РИА Новости

Российские военные, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, начали получать доработанные на заводах боеприпасы для сброса с коммерческих коптеров. Ранее бойцы дорабатывали их в полевых условиях, следует из опубликованного в Telegram-канале Минобороны России видео.

«Начали приходить на фронт уже заводские боеприпасы. Начинаем потихоньку осваивать их и с ними работать. Надеемся, будет больше боеприпасов, больше разновидностей боеприпасов. Нужны и кумулятивные боеприпасы обязательно. Также занимаемся разработкой своего боеприпаса фугасного, осколочного. Делаем, сбрасываем — все работает», — сказал инструктор по подготовке операторов беспилотников с позывным Змей.

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По его словам, с коммерческих квадрокоптеров можно сбрасывать осколочные боеприпасы ВОГ-17 от гранатомета АГС-17, ручные гранаты Ф-1 и РГН. Он подчеркнул, что дроны позволяют сбрасывать любые боеприпасы массой до 800 граммов.

«Змей» пояснил, что боеприпасы ВОГ-17 для сброса с коптеров оснащают хвостовым оперением для стабилизации в полете, а взрыватель настраивают на мгновенное срабатывание. «Ф-1 по сути переделке не подлежит, просто надевается колпак, производится сброс», — добавил он.

Ранее в августе на форуме «Армия-2023» показали складной дрон «Гром», предназначенный для разведки и сброса боеприпасов. Беспилотник может нести до четырех килограммов полезной нагрузки.

В декабре 2022 года появилось видео, демонстрирующее сброс ручной гранаты с квадрокоптера в трубу подземного укрепления Вооруженных сил Украины.

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    Даниил Иринин
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