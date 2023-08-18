На форуме «Армия-2023» показали складной дрон-разведчик «Гром»

На международном форуме «Армия-2023» показали складной дрон-разведчик «Гром»

На проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» показали складной дрон «Гром», предназначенный для разведки и сброса боеприпасов. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов Виталий Долгов.

«Аппарат складывается буквально несколькими движениями и легко помещается в рюкзак. Сборка и разборка занимают пять минут. Без боевой части аппарат весит всего четыре килограмма. Также он отличается дешевизной, стоимость на данный момент не разглашается, но она весьма невелика», — сказал специалист.

Продолжительность полета беспилотника — до 40 минут, масса полезной нагрузки — до 4 килограммов, дальность полета — до 12 километров, а скорость — до 60 километров в час.

Ранее на форуме «Армия-2023» компания «Аэроскан» представила робот-вездеход с дроном, получившим цифровое обозначение 421-24.