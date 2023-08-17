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16:15, 17 августа 2023Наука и техника

На «Армии-2023» представили «Контур»

РГ: на форуме «Армия-2023» представили БАС «Контур»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На проходящем в Подмосковье международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представили беспилотную авиационную систему «Контур». О разработке Московского авиационного института сообщает «Российская газета» (РГ).

Новая система представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из беспилотника, наземного пункта управления, посадочной площадки и специального программного обеспечения для анализа поступающей информации, — пишет издание.

Грузоподъемность беспилотника — до 1,2 килограмма, время полета — до 40 минут. БАС предназначен для автоматического наблюдения за территорией и выявления несанкционированных нарушений в ее пределах контролируемого периметра.

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В мае ТАСС сообщило, что созданный в Свердловской области дрон «Упырь» может нести гранаты ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М и незаводские осколочно-фугасные заряды.

В том же месяце представитель компании-производителя дрона рассказал агентству, что «Упырь» успешно применяют в условиях подавления сигнала средствами радиоэлектронной борьбы в зоне специальной военной операции.

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    Иван Потапов
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