Российский беспилотник закинул гранату в трубу подземного укрепления ВСУ

Российский дрон закинул гранату в трубу подземного блиндажа ВСУ в Новоселовском

Бойцы 60-го отдельного мотострелкового батальона «Ветераны» с помощью беспилотников нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоселовского в Луганской народной республике (ЛНР). Видео публикует Telegram-канал 60 ОМСБ «Ветераны».

На кадрах видно, как дрон закинул ручную гранату прямо в трубу подземного укрепления солдат ВСУ.

Отмечается, что украинские военные прячутся в подвалах, и заставить их покинуть укрепленные позиции сложно. Для этого российские военнослужащие используют оборонительные гранаты, так как у них большой разлет осколков.

Ранее разведчик 205-й бригады Вооруженных сил России с позывным Тура рассказал, как вместе с группой заходил в тыл украинских войск. Им нужно было установить наблюдательный пост, скорректировать огонь российских войск и уничтожить объект ВСУ.