Российский разведчик рассказал о заходе в тыл к ВСУ

Разведчик ВС РФ с позывным Тура рассказал, что вместе с группой заходил в тыл к ВСУ

Разведчик 205-й бригады Вооруженных сил (ВС) России с позывным Тура рассказал о том, как вместе с группой заходил в тыл украинских войск. Своей историей он поделился с aif.ru.

«Это была линия боевого соприкосновения с противником. Грубо говоря, смотришь перед собой и уже видишь противника. Много я вам рассказать не могу, поскольку наши задачи — это секретная информация», — объяснил военнослужащий, который находится в зоне проведения спецоперации с сентября 2022 года.

По его словам, командование поставило перед разведчиками боевую задачу — «объект противника». Им необходимо было установить наблюдательный пост, скорректировать огонь российских войск, уничтожить объект Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем вернуться назад на свои позиции.

Ранее в декабре российские военные с позывными Пуля, Толстый и Хабиб рассказали о том, как во время штурма Мариуполя случайно попали в тыл ВСУ. По словам военнослужащих, ночью они прошли линию фронта, думая, что направляются к своим. Затем они заметили вагончики, в которых лежали вещи украинцев, и решили их забрать.

