Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 12 декабря 2022Россия

Российский разведчик рассказал о заходе в тыл к ВСУ

Разведчик ВС РФ с позывным Тура рассказал, что вместе с группой заходил в тыл к ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разведчик 205-й бригады Вооруженных сил (ВС) России с позывным Тура рассказал о том, как вместе с группой заходил в тыл украинских войск. Своей историей он поделился с aif.ru.

«Это была линия боевого соприкосновения с противником. Грубо говоря, смотришь перед собой и уже видишь противника. Много я вам рассказать не могу, поскольку наши задачи — это секретная информация», — объяснил военнослужащий, который находится в зоне проведения спецоперации с сентября 2022 года.

По его словам, командование поставило перед разведчиками боевую задачу — «объект противника». Им необходимо было установить наблюдательный пост, скорректировать огонь российских войск, уничтожить объект Вооруженных сил Украины (ВСУ), а затем вернуться назад на свои позиции.

Ранее в декабре российские военные с позывными Пуля, Толстый и Хабиб рассказали о том, как во время штурма Мариуполя случайно попали в тыл ВСУ. По словам военнослужащих, ночью они прошли линию фронта, думая, что направляются к своим. Затем они заметили вагончики, в которых лежали вещи украинцев, и решили их забрать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024
Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника
Москвичам рассказали о погоде до конца недели
Николай Басков назвал причину сильного отека лица
Собчак назвала раздражающую ее особенность Израиля
Конституцию России презентовали на языке жестов
В Дагестане учитель физкультуры ударил двух школьников
Россиянка в больнице проломила голову годовалому ребенку из-за громкого плача
Посол России в Сербии сравнил происходящее в Косово с ситуацией на Украине
В России предложили изымать имущество купленных иностранцами компаний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.