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14:57, 8 декабря 2022Бывший СССР

Российский военный рассказал о случайном попадании в тыл к бойцам ВСУ

WarGonzo: российские военные случайно попали в тыл к бойцам ВСУ во время штурма Мариуполя

Кадр: Telegram-канал «WarGonzo»

Российские военные с позывными Пуля, Толстый и Хабиб во время штурма Мариуполя случайно попали в тыл к бойцам Вооруженных сил Украины. Об этом один из солдат рассказал в интервью WarGonzo.

«Самая интересная история, которая приключилась со мной, Толстым и Хабибом, — это когда мы пошли ночью, думая, что направляемся к своим, прошли линию фронта и вышли к украинцам в тыл. При этом всем у нас был только один прибор ночного видения, под ногами куча ям», — рассказал он.

По словам российского военного, они заметили вагончики, в которых лежали вещи украинцев, и решили их забрать. На обратном пути, рассказал Пуля, они встретили постового с желтой лентой, при этом у российских военных не было опознавательных знаков.

«Мой товарищ Хабиб сказал ему: "Слава Украине", — он разговаривал по телефону, повернулся к нам и махнул рукой. Мы не захотели стрелять, потому что неясно было, ушли бы мы в тот момент оттуда или нет. Мы стали богаче — забрали бронежилеты, каски», — поделился боец.

Бои за Мариуполь шли с конца февраля. К 7 марта российские войска и силы ДНР окружили город, а 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Мариуполь полностью освобожден.

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Варвара Кошечкина
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