Российский регион вновь подвергся атаке БПЛА

Богомаз: еще один украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Над Брянской областью уничтожили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что ликвидированный беспилотник относился к типу самолетных. Информация о пострадавших и разрушения не поступала, добавил глава региона. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Незадолго до этого Богомаз сообщал о попытке атаки на Брянскую область. Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон над регионом.

Ранее стало известно об уничтожении восьми беспилотников над Курской областью. По словам губернатора Алексея Смирнова, опасность атаки сохраняется.