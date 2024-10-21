«Ахмат» вывел из окружения в Курской области более 100 человек

«Ахмат» вывел из окружения в Курской области более 100 военных и гражданских

Разведгруппа из состава спецназа «Ахмат» вывела из окружения в Курской области более 100 военных и гражданских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира группы с позывным Аид.

«На секундочку: наша группа из окружения вывела больше 100 человек — военнослужащих других подразделений, гражданских. А это чего-то да стоит», — сказал он.

Ранее пулеметчик 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на допросе признался, что расстрелял троих российских военнопленных. Он также рассказал, что командование ВСУ при вторжении в Курскую область приказало атаковать пассажирский поезд с целью подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

Массированная атака на Курскую область со стороны ВСУ началась 6 августа. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.