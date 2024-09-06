Украинский военный на допросе признался в расстреле троих российских пленных

RT: пулеметчик ВСУ признался в расстреле троих российских пленных

Пулеметчик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, на допросе признался в расстреле троих российских военнопленных. Видеозапись публикует RT в Telegram-канале.

«Привели трех военнопленных, мне сказали: "Расстреливай". Я отказался. Мне сказали "Выбирай, либо ты, либо они. Я их расстрелял"», — сказал украинский военный. Он добавил, что узнал о нахождении на территории России только после попадания в плен.

Он также рассказал, что командование ВСУ при вторжении в Курскую область приказало атаковать пассажирский поезд с целью подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине.

28 августа сообщалось, что в Курской области заметили медика Вооруженных сил Украины с позывным Каннибал, пытавшую российских пленных. Врач по имени Варвара в украинских СМИ рассказывала, что ненавидит всех россиян, считает их нелюдями.