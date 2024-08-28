В Курской области заметили врача ВСУ с позывным «Каннибал», пытавшую пленных

В Курской области заметили медика Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Каннибал», пытавшую российских пленных. Об этом в Telegram сообщил военкор Евгений Лисицын.

По его словам, врача зовут Варвара. В материале для украинских СМИ она рассказывала, что ненавидит всех россиян, считает их нелюдями. Женщина уточнила, что едет в Курскую область убивать их и мучить.

По словам военкора, свой позывной она получила за издевательства над пленными бойцами Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее мобилизованный из Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Белица рассказал, что выжил после того, как украинские военные выстрелили ему в голову, а затем пытали в плену. В ходе пыток пленный терял сознание, но его «откачивал» водой украинский военный.