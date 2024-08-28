Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:37, 28 августа 2024Россия

В Курской области заметили пытавшего российских пленных медика ВСУ

В Курской области заметили врача ВСУ с позывным «Каннибал», пытавшую пленных

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Курской области заметили медика Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Каннибал», пытавшую российских пленных. Об этом в Telegram сообщил военкор Евгений Лисицын.

По его словам, врача зовут Варвара. В материале для украинских СМИ она рассказывала, что ненавидит всех россиян, считает их нелюдями. Женщина уточнила, что едет в Курскую область убивать их и мучить.

По словам военкора, свой позывной она получила за издевательства над пленными бойцами Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее мобилизованный из Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Белица рассказал, что выжил после того, как украинские военные выстрелили ему в голову, а затем пытали в плену. В ходе пыток пленный терял сознание, но его «откачивал» водой украинский военный.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Дурова взяли под судебный надзор и запретили покидать Францию

      Дуров появился перед камерами после освобождения из под стражи в Париже

      В Париже стартовали Паралимпийские игры-2024

      Во Франции Дурова призвали раскрыть правду в интервью

      Очевидцы сообщили о новом взрыве на нефтебазе в Ростовской области

      В России изменят правила депортации несовершеннолетних иностранцев

      Зеленскому предсказали невозможность вернуться на Украину

      Дурова обвинили в шести правонарушениях

      Путину подарили шеврон от участников СВО

      Дурова обвинили в распространении детского порно и обороте наркотиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше