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05:43, 26 мая 2024Бывший СССР

Мобилизованный из ДНР рассказал о пытках в украинском плену

Мобилизованный из ДНР Белица выжил после пыток в украинском плену

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Мобилизованный из Донецкой Народной республики (ДНР) Сергей Белица выжил после того, как украинские военные выстрелили ему в голову, а затем пытали в плену. Об этом пишет РИА Новости. Он сообщил, что был мобилизован в феврале 2022 года, а в плен попал в январе 2023 года.

«Поставили на колени, со мной никто не разговаривал, и мне выстрелили в голову», — высказался Белица. Он рассказал, что пуля прошла навылет, и он выжил. После этого боец попытался найти сослуживцев, но его заметили украинские военные. Они приняли Белицу за своего, и ему оказали медицинскую помощь, однако медики обнаружили у него российские опознавательные знаки. После этого бойца начали допрашивать и пытать.

В ходе пыток пленный терял сознание, но его «откачивали» водой. «Он мне прострелил ногу, меня потом опять откачали. Я помню, он мне говорил: "Друг, ты так уже не уйдешь". А я уже его просил: "Застрелите, что издеваться"», — рассказал Белица.

Ранее военнослужащий заградительного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Матлай сообщил, что гнал мобилизованных сослуживцев на убой, а за отказ воевать — расстреливал их прямо из окна многоэтажки. Он призвал сослуживцев сдаваться в плен.

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      Маргарита Пименова
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