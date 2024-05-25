Массовая драка гражданских с военными произошла в курортной Аркадии в Одессе

Вечером 24 мая в курортном районе Одессы Аркадия произошла массовая драка между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданскими лицами.

Как отметили источники украинского издания «Страна.ua», причины потасовки неизвестны. Судя по кадрам с места событий, опубликованным в сети, в драке приняло участие несколько десятков человек, при этом гражданских было больше, чем людей в форме.

Кадр: Telegram-канал «Одесса ИНФО»

Потасовка произошла возле самых дорогих ночных клубов Одессы

По словам очевидцев инцидента, сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) приехали на открытие сезона в двух самых дорогих ночных клубов Одессы, чтобы забрать военнообязанных, однако получили от отдыхающих отпор. Отмечается, что военкомы прибыли в заведения «Итака» и «Ибица» в военной экипировке, бронежилетах и с собаками.

Судя по видеозаписям с места происшествия, опубликованным в местных Telegram-каналах, сначала между людьми в форме и посетителями клубов завязался разговор на повышенных тонах, который довольно быстро перерос в потасовку.

Как передает «МК», местная полиция сообщила о конфликте между компаниями незнакомцев. Отмечается, что драку прекратили сотрудники правоохранительных органов. В результате были задержаны трое участников конфликта в возрасте 16 и 17 лет. При этом Одесский областной ТЦК утверждает, что военнослужащие в массовой драке участия не принимали.

В Госдуме назвали возможные причины массовой драки в Одессе

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман поделился своим мнением о том, почему могла произойти массовая драка военных и гражданских в Одессе. По его словам, поводом могла послужить насильственная мобилизация на Украине.

Он также предположил, что военкомы совместно с военными хотели там насильно забрать «побольше пушечного мяса», поэтому люди были вынуждены сопротивляться, так как «умирать хотят не все». Кроме того, он назвал еще одну возможную причину инцидента.

Возможны и другие причины — значительная часть украинских военных привыкла регулярно совершать преступления против мирных граждан с 2014-го, что не видит ничего плохого в грабежах и избиениях в той же Одессе Анатолий Вассерман депутат Государственной Думы РФ

Украинцы стали смелее сопротивляться власти

По мнению руководителя Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова, в настоящее время на Украине наблюдается системный кризис, который вынуждает жителей сопротивляться власти. Такое мнение он выразил агентству «Регнум», комментируя массовую драку. По его словам, украинцы устали от действий властей, чья популярность постоянно падает. Также он напомнил, что для ВСУ ситуация на фронте складывается не лучшим образом, о чем часто заявляют сами военные. Кроме того, политолог указал, что президент Украины Владимир Зеленский занят только самопиаром, он потерял поддержку избирателей.

Кадр: Telegram-канал «Одесса ИНФО»

Доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисенок, в свою очереди, отметил, что на Украине и дальше будут продолжаться конфликты между военными и местными жителями. Он подчеркнул, что после вступления в силу закона об усилении мобилизации в республике наблюдается активная деятельность ТЦК. При этом конфликты происходят по всей Украине, даже в ее западной части.

Из-за мобилизации на Украине некому работать

С 18 мая на Украине действует закон об усилении мобилизации, который исключает категорию «ограниченно годный». Все ранее получившие этот статус мужчины лишились права на отсрочку и обязаны повторно пройти медицинскую комиссию, по результатам которой их признают пригодными или непригодными для службы. В связи с этим по всей стране наблюдается дефицит кадров. Так, мэр Днепра Борис Филатов говорил, что городе скоро может остановиться общественный транспорт и некому будет работать в коммунальной сфере. Такая же ситуация складывается в Ивано-Франковске.

Один из руководителей горнодобывающего концерна «Велта» Андрей Бродский также сообщил об острой нехватке персонала — около 30 процентов рабочих мест вакантны.

На данный момент на Украине разыскивают почти 100 тысяч уклонистов.