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15:05, 25 мая 2024Бывший СССР

В России назвали причины массовой драки в Одессе

Депутат Госдумы Вассерман: массовая драка в Одессе произошла из-за мобилизации

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Массовая драка, произошедшая в Одессе между военнослужащими и гражданскими лицами, связана с мерами по мобилизации украинского населения. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман в комментарии изданию NEWS.ru.

«Предположу, что одной из причин массовой драки между военными и мирными гражданами в Одессе стала насильственная мобилизация, или, как ее называют, "могилизация"», — подчеркнул он, отметив, что многие одесситы «не хотят умирать» за Украину.

Депутат также напомнил, что украинские военные еще с 2014 года привыкли к жестким действиям в отношении мирного населения, поэтому самые разные противоречия могли привести к драке с участием большого числа людей. Украинские военные, по словам Вассермана, «не видят ничего плохого в грабежах и избиениях» в Одессе.

Ранее утром издание «Страна.ua» сообщило о массовой драке в одесском курортном районе Аркадия. На снимках с места было заметно, что участвовавших в происшествии гражданских лиц было значительно больше, чем военнослужащих.

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      Дмитрий Попов
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