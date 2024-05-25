В России назвали причины массовой драки в Одессе

Депутат Госдумы Вассерман: массовая драка в Одессе произошла из-за мобилизации

Массовая драка, произошедшая в Одессе между военнослужащими и гражданскими лицами, связана с мерами по мобилизации украинского населения. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Анатолий Вассерман в комментарии изданию NEWS.ru.

«Предположу, что одной из причин массовой драки между военными и мирными гражданами в Одессе стала насильственная мобилизация, или, как ее называют, "могилизация"», — подчеркнул он, отметив, что многие одесситы «не хотят умирать» за Украину.

Депутат также напомнил, что украинские военные еще с 2014 года привыкли к жестким действиям в отношении мирного населения, поэтому самые разные противоречия могли привести к драке с участием большого числа людей. Украинские военные, по словам Вассермана, «не видят ничего плохого в грабежах и избиениях» в Одессе.

Ранее утром издание «Страна.ua» сообщило о массовой драке в одесском курортном районе Аркадия. На снимках с места было заметно, что участвовавших в происшествии гражданских лиц было значительно больше, чем военнослужащих.