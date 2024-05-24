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23:19, 24 мая 2024Бывший СССР

В Одессе произошла массовая драка с участием военных

В Одессе произошла массовая драка между военнослужащими ВСУ и гражданскими

Фото: Yevhen Kotenko / Global Look Press

Массовая драка между военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гражданскими произошла в курортном районе Одессы Аркадия, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram.

Как отметили источники издания, причины драки неизвестны. «В одесской Аркадии массовая драка гражданских с военными»,— указали они.

Судя по кадрам с места событий, в драке приняло участие несколько десятков человек, при этом гражданских было больше, чем военных.

В феврале в украинском городе Сумы активисты радикальных движений «Национальный корпус» (запрещено в России) и «Правый сектор» (запрещено в России) устроили между собой массовую драку со стрельбой. После словесной перепалки началась потасовка, в которой участвовало до 50 человек.

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      Марина Совина
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