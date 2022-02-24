Украинские националисты подрались между собой

В украинском городе Сумы активисты радикальных движений «Национальный корпус» (запрещено в России) и «Правый сектор» (запрещено в России) устроили между собой массовую драку со стрельбой. Об этом сообщает «Сегодня».

Поводом для стычки стало заявление представителя «Нацкорпуса» в том, что их оппоненты занимают пророссийскую позицию и пытаются расшатать ситуацию в городе. После словесной перепалки началась потасовка, в которой участвовало до 50 человек.

О пострадавших в результате конфликта не сообщается.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что на Украине возникают новые военизированные группировки националистов, их число растет. Дипломат обратил внимание на недавние заявления представителей ультраправых образований, в частности лидера одного из движений Евгения Карася о том, что они готовы «выполнять задачи Запада», потому что им «прикольно убивать и воевать».

7 февраля начальник управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины стянули к линии разграничения в Донбассе подразделения националистов, которые были подготовлены британскими инструкторами, а также приступили к формированию ударных штурмовых групп.