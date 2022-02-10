В России заявили о возникновении на Украине новых группировок националистов

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что на Украине возникают новые военизированные группировки националистов, их число растет, передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание на недавние заявления представителей ультраправых образований, в частности лидера одного из движений Евгения Карася о том, что они готовы «выполнять задачи Запада», потому что им «прикольно убивать и воевать».

«Рассуждения о том, как "весело и прикольно" воевать со своим народом не находят ни должной правовой оценки правоохранительных органов Украины, ни политической — со стороны руководства страны, ни международной — к примеру, в рамках ОБСЕ», — указал Лукашевич.

Постпред добавил, что в начале 2022 года была создана так называемая «закрытая партизанская сеть», которая насчитывает порядка тысячи человек, 6 февраля они с оружием в руках провели учения по боевой подготовке.

7 февраля начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к линии разграничения в Донбассе подразделения националистов, которые были подготовлены британскими инструкторами, а также приступили к формированию ударных штурмовых групп.

