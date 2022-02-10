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В России заявили о возникновении на Украине новых группировок националистов

Постпред РФ Лукашевич заявил, что на Украине возникают новые группировки националистов

Фото: Oleksii Kovalov/ Globallookpress.com

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что на Украине возникают новые военизированные группировки националистов, их число растет, передает ТАСС.

Дипломат обратил внимание на недавние заявления представителей ультраправых образований, в частности лидера одного из движений Евгения Карася о том, что они готовы «выполнять задачи Запада», потому что им «прикольно убивать и воевать».

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«Рассуждения о том, как "весело и прикольно" воевать со своим народом не находят ни должной правовой оценки правоохранительных органов Украины, ни политической — со стороны руководства страны, ни международной — к примеру, в рамках ОБСЕ», — указал Лукашевич.

Постпред добавил, что в начале 2022 года была создана так называемая «закрытая партизанская сеть», которая насчитывает порядка тысячи человек, 6 февраля они с оружием в руках провели учения по боевой подготовке.

7 февраля начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к линии разграничения в Донбассе подразделения националистов, которые были подготовлены британскими инструкторами, а также приступили к формированию ударных штурмовых групп.

Марина Совина
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