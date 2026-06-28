Раскрыты новые детали крушения самолета с парашютистами во Франции

L'Est Républicain: Три человека выпрыгнули из самолета при крушении во Франции

Три человека выпрыгнули из самолета при крушении во Франции. Об этом сообщает L'Est Républicain.

Уточняется, что авиакатастрофу не пережили 11 человек. Газета отмечает, что среди них были медсестры из Нанси, «которым был устроен ритуал посвящения — это должен был быть их первый прыжок с парашютом».

По данным издания, в районе, где упал самолет, произошло массовое отключение электричества. Прокуратура начала расследование инцидента.

Равнее стало известно, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Небольшой туристический самолет перевозил парашютистов, планировавших совершить первый прыжок, он упал вертикально.