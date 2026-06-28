Стала известна причина крушения самолета во Франции

Во Франции техническую неисправность называли причиной крушения самолета

Во Франции называли причину крушения самолета. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, по предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет упал вертикально. Среди не переживших катастрофу легкомоторного судна могли быть также медицинские работники. Прокуратура потребовала начать расследование авиакатастрофы.

Небольшой туристический самолет перевозил парашютистов, планировавших совершить первый прыжок.

Ранее сообщалось, что стало известно число погибших при крушении самолета во Франции.