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16:14, 28 июня 2026Мир

Стала известна причина крушения самолета во Франции

Во Франции техническую неисправность называли причиной крушения самолета
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Во Франции называли причину крушения самолета. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, по предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет упал вертикально. Среди не переживших катастрофу легкомоторного судна могли быть также медицинские работники. Прокуратура потребовала начать расследование авиакатастрофы.

Небольшой туристический самолет перевозил парашютистов, планировавших совершить первый прыжок.

Ранее сообщалось, что стало известно число погибших при крушении самолета во Франции.

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