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19:21, 28 июня 2026Спорт

Футболист сборной Канады вспомнил о поездке в Россию

Футболист сборной Канады Альфонсо Дэвис вспомнил о поездке в Россию
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images

Футболист сборной Канады Альфонсо Дэвис вспомнил о поездке в Россию перед началом плей-офф чемпионата мира (ЧМ) —2026. Его слова приводит сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

«В 1718 лет я поехал в Россию, чтобы выступить перед конгрессом ФИФА насчет чемпионата мира в Канаде. Видеть, как это стало реальностью — нечто особенное. Никогда не видел столько канадцев на футболе. У меня выступили слезы», — сказал Дэвис.

Сборная Канады в 1/16 финала ЧМ-2026 сыграет с командой ЮАР. Встреча пройдет 28 июня, она начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры оценили шансы стран-хозяек ЧМ-2026 на выход в четвертьфинал турнира. Поставить на то, что сборная США, Канады или Мексики выйдет в 1/4 финала, можно с коэффициентом 1,38.

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