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19:15, 28 июня 2026Россия

Медведев заявил о семи вызовах для России

Медведев: Среди стоящих перед Россией вызовов демография и изменения на рынке труда
Кирилл Луцюк

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Россия столкнулась с семью главными вызовами. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, речь идет о демографии, изменениях на рынке труда и появлении новых профессий, неравномерном развитии регионов, беспрецедентном экономическом давлении, стремительном развитии технологий, попытках навязать чуждые ценности и обеспечении безопасности страны.

Ранее Медведев назвал попытку стран Запада навязать россиянам чуждые им ценности частью гибридной войны.

Кроме того, он уверен, что ответом на беспрецедентное давление должно стать укрепление экономики. Для этого необходимо обеспечивать промышленный рост и поддерживать ответственный бизнес.

По мнению Медведева, наиболее острым вызовом для России является демографическая ситуация.

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