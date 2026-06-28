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17:16, 28 июня 2026Россия

Медведев назвал самый острый вызов для России

Медведев заявил, что демография является самым острым вызовом для России
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Демографическая ситуация является ключевым и наиболее острым вызовом для России на данный момент. Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на съезде партии, сообщает ТАСС.

«Первый и самый острый вызов — это демография», — сказал политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что демография остается болезненным вопросом для России. Страна, как отмечал пресс-секретарь президента, находится в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии.

До этого президент России Владимир Путин назвал высокое качество жизни обязательным условием роста демографии в стране. Он отмечал, что суверенитет страны определяют именно люди с их знаниями и квалификациями.

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