Медведев назвал самый острый вызов для России

Медведев заявил, что демография является самым острым вызовом для России

Демографическая ситуация является ключевым и наиболее острым вызовом для России на данный момент. Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев на съезде партии, сообщает ТАСС.

«Первый и самый острый вызов — это демография», — сказал политик.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что демография остается болезненным вопросом для России. Страна, как отмечал пресс-секретарь президента, находится в весьма затруднительном положении с точки зрения глобальной демографии.

До этого президент России Владимир Путин назвал высокое качество жизни обязательным условием роста демографии в стране. Он отмечал, что суверенитет страны определяют именно люди с их знаниями и квалификациями.