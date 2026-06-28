Раскрыта возможная кандидатура на пост нового главы МИД Великобритании

The Observer: Милибэнд может вернуться на пост главы МИД Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд может вернуться на пост главы МИД. Об этом сообщает The Observer.

«[Бывший мэр Манчестера Энди] Бернем активно рассматривает возможность назначения Милибэнда на высокий пост в своей администрации. Один из вариантов — назначить его министром иностранных дел с местом в Палате лордов, по образцу, который Риши Сунак использовал для назначения Дэвида Кэмерона», — говорится в материале.

Как отмечает издание, хотя окончательное решение еще не принято, Бернем стремится к тому, чтобы министром иностранных дел был человек с международным авторитетом, чтобы он мог тратить меньше времени на зарубежные поездки, чем действующий премьер-министр Британии Кир Стармер.

22 июня Стармер объявил о своем уходе с должности премьер-министра Великобритании. Он заявил, что каждое его решение было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.