Назван главный фаворит на «Золотой мяч» ЧМ-2026

Лионеля Месси назвали главным фаворитом на «Золотой мяч» по итогам ЧМ-2026

Лионеля Месси назвали главным фаворитом на «Золотой мяч» по итогам ЧМ-2026. Об этом сообщает Betonmobile.

Главный претендент на награду к текущему моменту забил шесть голов на турнире. Поставить на победу Месси можно с коэффициентом 4,00. Вторым фаворитом на «Золотой мяч» является француз Киллиан Мбаппе, у которого по итогам группового этапа четыре гола и две результативные передачи. Сделать ставку на его успех можно с котировкой 5,00. Замыкает тройку наиболее вероятных претендентов соотечественник Мбаппе Майкл Олисе — его победа оценивается с коэффициентом 7,00.

На данный момент Месси лидирует в бомбардирской гонке чемпионата мира. Также он побил рекорд немца Мирослава Клозе по количеству голов в финальной части мировых первенств. К текущему моменту Месси забил 19 голов.

Ранее букмекеры назвали фаворитов чемпионата мира. Поставить на победу сборной Франции можно с коэффициентом 4,50. Следом идет сборная Аргентины — 5,00, а топ-3 замыкают Испания и Англия — по 8,00.