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В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс подразделений украинских националистов

Народная милиция ДНР сообщила о формировании ВСУ ударных групп в Донбассе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стянули к линии разграничения в Донбассе подразделения националистов, которые были подготовлены британскими инструкторами, а также приступили к формированию ударных штурмовых групп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина.

По его словам, речь идет о прибытии на передовую бойцов «Правого сектора» (признана экстремистской и запрещена в России). Как полагает разведка, они были подготовлены иностранными специалистами и уже имеют боевой опыт. Речь идет о как минимум двух подразделениях боевиков численностью 70-80 человек в каждом.

«Командованием Операции объединенных сил (ООС) националисты распределяются в подразделения 54-й и 56-й бригад, занимающие позиции в первом эшелоне, на северных и западных подступах к Донецку», — пояснил Басурин. Он полагает, что именно из таких частей украинское командование намерено сформировать основу штурмовых групп для ведения боевых действий в городских условиях, «невзирая на гибель мирного населения».

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Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что власти Украины направляют в Донбасс военнослужащих из числа призывников и резервистов из-за недостатка личного состава из числа контрактников. Также известно, что ВСУ испытывает дефицит запасов топлива и боеприпасов, а также пехотного снаряжения.

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Михаил Кириллов
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