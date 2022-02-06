Стало известно о дефиците запасов топлива и боеприпасов в ВСУ

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается дефицит запасов топлива и боеприпасов. Об этом стало известно от генерал-полковника Игоря Колесника, пишет РИА Новости.

По его словам, украинская армия испытывает серьезный дефицит бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов.

«Мы знаем, что горюче-смазочных материалов стратегический и оперативный запас практически отсутствует. По некоторым видам боеприпасов некомплект», — заявил Колесник и выразил надежду на помощь Запада в решении этой проблемы.

Ранее 6 февраля Народная милиция ДНР сообщила, что власти Украины направляют в Донбасс военнослужащих из числа призывников и резервистов из-за недостатка личного состава из числа контрактников.