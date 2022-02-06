Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина направила в Донбасс призывников и резервистов

Народная милиция ДНР сообщила о переброске Украиной призывников и резервистов в Донбасс

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Власти Украины направляют в Донбасс военнослужащих из числа призывников и резервистов из-за недостатка личного состава из числа контрактников. Информация об этом появилась в воскресенье, 6 февраля, в Telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

«Несмотря на заявления военно-политического руководства Украины о том, что украинские призывники не будут выполнять задачи в Донбассе, отмечено прибытие в зону ответственности 25-й воздушно-десантной бригады сорока украинских военнослужащих по призыву», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, они направлены в тыловые подразделения обеспечения и охраны. В Народной милиции ДНР полагают, что за счет этого Киев хочет высвободить значительную часть человеческих ресурсов, задействованных в обеспечении и охране складов, командных пунктов и других тыловых объектов.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко раскрыл план действий на случай войны Киева против Донбасса
В ДНР заявили об убийстве своего военного украинским снайпером
Захарова рассказала о роли звонка из Китая на сроки операции ОДКБ в Казахстане
Минобороны Украины оценило вероятность бомбежки Киева Россией
Зрители высмеяли внешность пожаловавшейся на красоту блогерши
Названо самое «ресторанное» место Москвы
В Госдуме осудили вопрос американца о применении допинга Большунову
На Мадагаскаре из-за мощного циклона погибли шесть человек
В США снова рассказали о победе Путина над планами США
В США заявили о влиянии антироссийских санкций на Китай
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.