Украина направила в Донбасс призывников и резервистов

Власти Украины направляют в Донбасс военнослужащих из числа призывников и резервистов из-за недостатка личного состава из числа контрактников. Информация об этом появилась в воскресенье, 6 февраля, в Telegram-канале Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

«Несмотря на заявления военно-политического руководства Украины о том, что украинские призывники не будут выполнять задачи в Донбассе, отмечено прибытие в зону ответственности 25-й воздушно-десантной бригады сорока украинских военнослужащих по призыву», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, они направлены в тыловые подразделения обеспечения и охраны. В Народной милиции ДНР полагают, что за счет этого Киев хочет высвободить значительную часть человеческих ресурсов, задействованных в обеспечении и охране складов, командных пунктов и других тыловых объектов.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в Донбассе.