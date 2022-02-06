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В ЛНР заявили о стягивании украинской бронетехники в Донбасс

Народная милиция ЛНР обвинила Киев в размещении бронетехники в Донбассе

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Киев продолжает стягивать бронетехнику в населенные пункты в Донбассе. В этом Украину обвинили представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«Противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории. Так, в зоне ответственности 57-й бригады зафиксированы две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 и одна боевая машина пехоты БМП-2 вблизи населенного пункта Муратово», — сказано в сообщении ведомства.

Кроме того, в заявлении отмечается, что Киев продолжает препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ. В частности, в районах населенных пунктов Боброво, Клиновое и Капитаново мобильные группы украинских военных с помощью станций «Буковель-АД» подавляли сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы те не увидели размещенную в регионе военную технику. Вместе с тем за последние сутки «огневых провокаций со стороны украинских боевиков не зафиксировано».

Накануне Народная милиция ЛНР также отчиталась о размещении бронетехники недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Один бронетранспортер и одна боевая бронированная машина ВСУ были замечены вблизи поселка Клиновое.

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Артур Галеев
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