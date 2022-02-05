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В ЛНР заявили о размещении украинской бронетехники у линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР сообщила о размещении бронетехники ВСУ вблизи поселка Клиновое

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили бронетехнику недалеко от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», — заявил представитель ведомства.

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Отмечается, что один бронетранспортер и одна боевая бронированная машина ВСУ были замечены вблизи поселка Клиновое.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», — добавили в ведомстве.

4 февраля в ЛНР сообщили о доставке западного оружия на позиции ВСУ в Донбассе. Представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко также рассказал, что командование украинских вооруженных сил оперативно передислоцирует в зону конфликта личный состав, обученный применению западных противоракетных комплексов.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в случае наступления в Донбассе собираются использовать авиацию и забросят воздушный десант в тыл врага. Эти действия, как уточнил Филипоненко, уже отрабатываются на полигоне.

При этом в Киеве открестились от планов по наступлению на Донбасс. Министр обороны Алексей Резников отметил, что речь идет только о политико-дипломатическом решении «вооруженного международного конфликта с Россией».

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Евгения Наумова
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