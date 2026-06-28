В Москве стали строить меньше жилья

«Ъ»: В Москве сдали на треть меньше новостроек, чем годом ранее

Столичные застройщики значительно сократили объемы вводимого жилья. За год совокупная площадь сданных в Москве новостроек уменьшилась на треть, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику консалтинговой компании Ricci.

По подсчетам компании, в январе-июне объем нового предложения на первичном рынке в пределах Старой Москвы сократился на 31 процент (до 940 тысяч квадратных метров) в сравнении с первым полугодием 2025-го. Если сравнивать с 2024 годом, разница становится еще заметнее: относительно того периода нового жилья на рынок выводится меньше на 54 процента. Таким темпами, как ожидают эксперты, первая половина 2026 года покажет рекордно низкий за последние пять лет объем новых запусков жилья.

Объемы предложения снижаются вместе с падением спроса. По данным сервиса Dataflat.ru, продажи первичных объектов в Старой Москве упали на 31 процент год к году, до 16,9 тысячи лотов. Заметнее всего, как отмечают в Nikoliers, интерес снизился к объектам комфорт-класса — в этом сегменте спрос сократился на 36 процентов по объему площади и на 40 процентов по количеству лотов. Такую ситуацию аналитики объясняют ограничением массовой ипотеки и вымыванием наиболее ликвидных лотов.

Кроме того, потенциал девелоперов сдерживает высокая стоимость заемного финансирования. При этом, несмотря на спад спроса, цены на столичные новостройки продолжают стремиться вверх: так, за год они поднялись на 20,3 процента, до 826,6 тысячи рублей за квадратный метр. Улучшения ситуация эксперты не видят, предполагая, что кардинальные изменения наступят только через три-четыре года.

Ранее риелтор Константин Апрелев пообещал спад цен на новостройки в России, если условия семейной ипотеки станут менее выгодными.