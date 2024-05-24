На Украине сообщили о дефиците кадров на производстве из-за мобилизации

На Украине горнодобывающий концерн испытывает дефицит кадров из-за мобилизации

На Украине горнодобывающий концерн «Велта» испытывает нехватку кадров из-за мобилизации. О дефиците персонала на производстве сообщил один из руководителей компании Андрей Бродский в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, в настоящее время в горно-обогатительном комплексе титанового сырья «Велта» фиксируется нехватка 28 процентов персонала. При этом рост работающих пенсионеров за последнее время составил 30 процентов. Бродский добавил, что с учетом 15 процентов мобилизованных работников компания «просто не может найти мужчин в районе».

«Научный центр "Велта РД-Титан" — сотрудники бронированию не подлежат. Оказывается, нашей стране не нужны изобретатели и прорывные технологии в области титана, который незаменим в вооружениях! А таких специалистов в мире просто нет! Наше высокотехнологичное медицинское направление — "Велта Медикал", на котором печатают имплантаты (...)! Эксперты также не подлежат бронированию», — заявил представитель компании.

Бродский добавил, что из-за мобилизации украинский бизнес находится «на критической границе».

Ранее стало известно о нехватке коммунальных работников в Ивано-Франковске из-за мобилизации. Об этом сообщил глава города Руслан Марцинкив.