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20:13, 23 мая 2024Бывший СССР

На Украине пожаловались на дефицит коммунальных работников из-за мобилизации

В Ивано-Франковске сообщили о дефиците коммунальных работников из-за мобилизации

Фото: Baz Ratner / Reuters

В Ивано-Франковске на западе Украины из-за мобилизации образовался дефицит коммунальных работников. На данную проблему в интервью местному радио «Западный полюс» пожаловался глава города Руслан Марцинкив, запись эфира доступна на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Есть проблема большая с людьми. Ощущается нехватка 282 сотрудников наших [коммунальных] предприятий, а сейчас еще добавились 16 работников, которые были недавно мобилизованы. То есть около 300 работников в рядах Вооруженных сил Украины», — сообщил Марцинкив.

По его словам, в Ивано-Франковске столкнулись с трудностями при поиске замены мобилизованным сотрудникам коммунальных предприятий. Как объяснил глава города, люди среднего возраста «не очень хотят идти» на такую работу, а пожилые граждане не всегда способны ее выполнять.

Ранее стало известно, что в Харькове началась принудительная мобилизация в украинскую армию бездомных и граждан, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Причиной такого жесткого поведения сотрудников военкомата стала сложная для ВСУ ситуация на фронте.

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      Екатерина Грищенко
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