ТАСС: в Харькове начали принудительную мобилизацию бездомных и алкоголиков

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Харькове на востоке Украины начали принудительную мобилизацию бездомных, а также людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимостей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В Харькове в связи со сложной для ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру») ситуацией на фронте ТЦК начали свирепствовать. Уже начали насильно мобилизовывать бездомных и иных маргинальных элементов — алкоголиков и наркоманов», — рассказал источник агентства.

Ранее молодежный театр в украинском Чернигове отменил два спектакля из-за мобилизации актеров. Отменены были два спектакля 17 и 18 мая — «Зачарованная Десна» и «Бравый солдат Швейк».

21 мая заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила, что более трех тысяч осужденных подали заявления на мобилизацию в ВСУ в обмен на условно-досрочное освобождение.