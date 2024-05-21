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14:09, 21 мая 2024Бывший СССР

На Украине назвали число пожелавших вступить в ВСУ осужденных

На Украине заявление на мобилизацию в ВСУ подали более трех тысяч осужденных

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Более трех тысяч осужденных подали заявления на мобилизацию в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в обмен на условно-досрочное освобождение. Число осужденных украинцев, пожелавших вступить в ВСУ, назвала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает «Укринформ».

«Это больше трех тысяч человек. Мы так и прогнозировали до принятия этого закона. Нельзя говорить, что все 20 тысяч человек, которых мы отмечали как потенциал, присоединятся. Потому что при предварительных опросах около 4,5 тысячи изъявили желание. Сейчас эта цифра будет колебаться», — рассказала она.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию некоторых категорий заключенных, 17 мая. Закон предусматривает обязательное согласие на службу не только самих осужденных, но и командиров частей, где создадут отдельные спецподразделения из таких новобранцев.

Ранее глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська заявил о планах властей отправить на фронт порядка 10-20 тысяч заключенных. При этом он уточнил, что эти цифры не являются точными.

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      Александр Курбатов
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