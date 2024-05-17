На Украине театр отменил спектакли из-за мобилизации актеров

Театр в украинском Чернигове отменил спектакли из-за мобилизации актеров

Молодежный театр в украинском Чернигове отменил два спектакля из-за мобилизации актеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что отменены были два спектакля 17 и 18 мая — «Зачарованная Десна» и «Бравый солдат Швейка». Сколько актеров попало под мобилизацию не уточняется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, разрешающий мобилизацию некоторых заключенных. Как отмечают СМИ, властям удастся мобилизовать лишь 10-15 тысяч заключенных, большую часть из которых отправят служить принудительно.

Кроме того, Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за уклонение от мобилизации. За неявку по повестке будет грозить заочный штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен с перспективой дальнейшей блокировки банковских счетов.