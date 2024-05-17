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15:03, 17 мая 2024Бывший СССР

Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов

Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для уклонистов

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для уклонистов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно подписанному документу, во время военного положения за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных будет грозить заочный штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен с перспективой дальнейшей блокировки банковских счетов при его неуплате.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко заявил, что в соответствии с новым законом о мобилизации на Украине будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклонистов. По словам парламентария, в противном случае суды будут «завалены делами».

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      Алевтина Запольская
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