Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклонистов

Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для уклонистов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении заочных штрафов для уклонистов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Согласно подписанному документу, во время военного положения за неявку по повестке в военкомат или необновление учетных данных будет грозить заочный штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен с перспективой дальнейшей блокировки банковских счетов при его неуплате.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Федиенко заявил, что в соответствии с новым законом о мобилизации на Украине будут предусмотрены решения суда без апелляции для уклонистов. По словам парламентария, в противном случае суды будут «завалены делами».